Росія розмістила 50 БТГ на півдні України
16:34 17 травня Київ, Україна
Понад 50 оперативних батальйонних тактичних груп розмістила росія в Україні, повідомляє чиновник Міноборони США.
Він нагадав, що російські війська згруповані географічно і на східному, центральному, західному та південному напрямках знаходиться різна кількість БТГ.
"Найбільшим угрупуванням військ є південне, за яким закріплено понад 50 БТГ... Воно концентрується між Херсоном на заході та Маріуполем на сході, а на півночі – до Великої Новосілки та Запоріжжя”, – уточнив представник Пентагону.
На запитання про те, наскільки добре оснащені війська рф в Україні, чиновник відповів, що поки що немає точних бойових показників щодо кожної БТГ.
"Я не можу вам сказати, як укомплектована, яка готовність та втрати в кожній із 106 БТГ. Ми оцінюємо, що це бойові БТГ, тобто вони беруть участь в операціях проти українців... Ми знаємо, що росіяни продовжують зазнавати втрат. Вони продовжують щодня втрачати техніку та системи у боях. Наразі триває динамічна боротьба на Донбасі", - наголосив він.
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