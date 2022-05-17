Росія розмістила 50 БТГ на півдні України

16:34 17 травня Київ, Україна

Понад 50 оперативних батальйонних тактичних груп розмістила росія в Україні, повідомляє чиновник Міноборони США.

Він нагадав, що російські війська згруповані географічно і на східному, центральному, західному та південному напрямках знаходиться різна кількість БТГ.

"Найбільшим угрупуванням військ є південне, за яким закріплено понад 50 БТГ... Воно концентрується між Херсоном на заході та Маріуполем на сході, а на півночі – до Великої Новосілки та Запоріжжя”, – уточнив представник Пентагону.

На запитання про те, наскільки добре оснащені війська рф в Україні, чиновник відповів, що поки що немає точних бойових показників щодо кожної БТГ.