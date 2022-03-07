Росія поширила новий фейк про викриття «українського агента»

19:45 07 червень Київ, Україна

Служба безпеки України спростувала інформацію ФСБ про буцімто викриття "агента українських спецслужб", назвавши подібні заяви черговим фейком Росії.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Будь-які заяви ФСБ РФ про буцімто викриття "агента СБУ" слід розглядати виключно через призму ведення гібридної війни, складовою частиною якої є поширення фейків і проведення інформаційних спецоперацій. Тому Служба безпеки України закликає ЗМІ скептично ставитися до будь-якої інформації такого типу", - зазначив він.

Дехтяренко підкреслив, що СБУ працює і забезпечує державну безпеку тільки на території України.

"І одне з наших завдань - виявлення агентів російських спецслужб. З чим ми успішно справляємося", - додав він.

Раніше стало відомо, що Федеральна служба безпеки Росії "викрила" агента - українського громадянина Олексія Семеняку, який тривалий час надавав «консультативну допомогу» Службі безпеки України (СБУ) з метою завдання шкоди безпеці російської держави.



Зазначалося, що завдяки своєчасним діям ФСБ Семеняка не встиг завдати шкоди зовнішній безпеці Росії. Чоловікові закрили в'їзд в Росію строком на 25 років, він був депортований 3 червня.