Росія поширила новий фейк про викриття «українського агента»

Служба безпеки України спростувала інформацію ФСБ про буцімто викриття "агента українських спецслужб", назвавши подібні заяви черговим фейком Росії.
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
Дехтяренко підкреслив, що СБУ працює і забезпечує державну безпеку тільки на території України.
Раніше стало відомо, що Федеральна служба безпеки Росії "викрила" агента - українського громадянина Олексія Семеняку, який тривалий час надавав «консультативну допомогу» Службі безпеки України (СБУ) з метою завдання шкоди безпеці російської держави.
Зазначалося, що завдяки своєчасним діям ФСБ Семеняка не встиг завдати шкоди зовнішній безпеці Росії. Чоловікові закрили в'їзд в Росію строком на 25 років, він був депортований 3 червня.
Зазначалося, що завдяки своєчасним діям ФСБ Семеняка не встиг завдати шкоди зовнішній безпеці Росії. Чоловікові закрили в'їзд в Росію строком на 25 років, він був депортований 3 червня.
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