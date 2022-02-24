Росія проводить напад на Україну з Білорусі та Криму

Сьогодні, 24 лютого, путінська Росія розпочала агресивні дії проти України. Як повідомляє Держприкордонслужба України, російські війська з 5.00 проводять атаки нашого кордону з боку Білорусі. Ідуть відкриті бої майже по всьому кордону України.

"Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску проходять із застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим", - йдеться в повідомленні.

Посилилася робота диверсійно-розвідувальних груп з боку агресора.

За даними МВС, після артобстрілу почалося просування російських танків та іншої техніки. Вже ворог перейшов наш кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

З боку Білорусі ворожі війська прорвалися в районі пунктів пропуску Сеньківка та Грем'яч та інших напрямах.

Під Харковом військова техніка пройшла через пункт пропуску, а на Луганщині – через ПП Мілове. ДПС та ЗСУ роблять усе можливе, щоб зупинити ворога.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці президент РФ Володимир Путін оголосив про початок спецоперації на Донбасі. Незабаром після цього у різних містах України сталися вибухи.