Росія продовжує будівництво дороги до окупованого Маріуполя

Росія продовжує будівництво нової автомобільної дороги, що сполучає Ростов-на-Дону з окупованим містом Маріуполь в Україні.
Ці дані опубліковано сервісом Planet.com.
Порівняння супутників знімків, зроблених у жовтні 2023 року і жовтні 2022 року, яскраво демонструє процес будівництва, що триває.
Помітно, що трасу планується прокласти далеко від населених пунктів, можливо, щоб уникнути складнощів, пов'язаних із розширенням наявної дороги.
Ці дані опубліковано сервісом Planet.com.
Порівняння супутників знімків, зроблених у жовтні 2023 року і жовтні 2022 року, яскраво демонструє процес будівництва, що триває.
Помітно, що трасу планується прокласти далеко від населених пунктів, можливо, щоб уникнути складнощів, пов'язаних із розширенням наявної дороги.
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