Росія продовжує будівництво дороги до окупованого Маріуполя

17:21 02 жовтня Київ, Україна

Росія продовжує будівництво нової автомобільної дороги, що сполучає Ростов-на-Дону з окупованим містом Маріуполь в Україні.



Ці дані опубліковано сервісом Planet.com.



Порівняння супутників знімків, зроблених у жовтні 2023 року і жовтні 2022 року, яскраво демонструє процес будівництва, що триває.



Помітно, що трасу планується прокласти далеко від населених пунктів, можливо, щоб уникнути складнощів, пов'язаних із розширенням наявної дороги.