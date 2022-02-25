Росія продовжує постачати зброю бойовикам на Донбасі

16:59 02 жовтень Київ, Україна

Міністерство оборони України повідомило, що за даними розвідки, Росія продовжує постачання боєприпасів і палива на тимчасово окуповані території Донбасу.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати боєздатність з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК. За останню декаду вересня через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Росії на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях завезено залізничним транспортом близько 3,5 тис. тонн пального, п'ять вагонів з боєприпасами, в т.ч. для артилерійських систем", - повідомляє Мотузяник.

За його словами, крім того, для комплектування особовим складом з'єднань і частин окупаційних військ продовжують прибувати найманці-громадяни РФ, які проходять підготовку в навчальних таборах Південного військового округу ЗС Росії.