Росія перекидає бойовиків з ОРДЛО в Білорусь

17:38 26 серпень Київ, Україна

Надійшла інформація про те, що з території окупованого Донбасу в Білорусь направляються групи російських бойовиків.

У зв'язку з напруженою ситуацією в Білорусі в цю країну відправляють бойовиків з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Бойовиків набирають через «військові комісаріати» на окупованій території повідомляють громадські активісти.

За словами активістки Віри Ястребової з «Східної правозахисної групи», бойовиків можуть доставляти до точки дислокації біля кордону Росії і Білорусі. Їм пропонують по 400 доларів на місяць. За даними правозахисників, не менше трьох автобусів з «добровольцями» з ОРДЛО вирушили через непідконтрольний Україні КПВВ «Ізварине».
«Я зателефонував директору« Східної правозахисної групи »Вірі Ястребової, яка мені підтвердила: що так, дійсно, були зафіксовані такі ось автомобілі. Це вантажівки, які провозили людей. І на одній із зупинок вони повідомили, на заправці, мовляв - на Білорусь йдемо. Для чого це треба? Ви ж пам'ятаєте головне гасло Путіна і всієї російської дипломатії: «Нас там немає», - зазначив представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.