Росія перекидає бойовиків з ОРДЛО в Білорусь

Надійшла інформація про те, що з території окупованого Донбасу в Білорусь направляються групи російських бойовиків.
У зв'язку з напруженою ситуацією в Білорусі в цю країну відправляють бойовиків з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Бойовиків набирають через «військові комісаріати» на окупованій території повідомляють громадські активісти.
За словами активістки Віри Ястребової з «Східної правозахисної групи», бойовиків можуть доставляти до точки дислокації біля кордону Росії і Білорусі. Їм пропонують по 400 доларів на місяць. За даними правозахисників, не менше трьох автобусів з «добровольцями» з ОРДЛО вирушили через непідконтрольний Україні КПВВ «Ізварине».
У зв'язку з напруженою ситуацією в Білорусі в цю країну відправляють бойовиків з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Бойовиків набирають через «військові комісаріати» на окупованій території повідомляють громадські активісти.
За словами активістки Віри Ястребової з «Східної правозахисної групи», бойовиків можуть доставляти до точки дислокації біля кордону Росії і Білорусі. Їм пропонують по 400 доларів на місяць. За даними правозахисників, не менше трьох автобусів з «добровольцями» з ОРДЛО вирушили через непідконтрольний Україні КПВВ «Ізварине».
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