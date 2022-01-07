Росія перекидає бойовиків з ОРДЛО в Білорусь

«Я зателефонував директору« Східної правозахисної групи »Вірі Ястребової, яка мені підтвердила: що так, дійсно, були зафіксовані такі ось автомобілі. Це вантажівки, які провозили людей. І на одній із зупинок вони повідомили, на заправці, мовляв - на Білорусь йдемо. Для чого це треба? Ви ж пам'ятаєте головне гасло Путіна і всієї російської дипломатії: «Нас там немає», - зазначив представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.