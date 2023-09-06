Росія обстріляла об'єкт цивільної інфраструктури у Запоріжжі

Російські війська знову вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram.
За даними Куртєва, на місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі.
Обстріл об'єктів цивільної інфраструктури є порушенням міжнародного гуманітарного права. Росія продовжує вести війну проти мирного населення, і це має бути припинено.
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