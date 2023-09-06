Росія обстріляла об'єкт цивільної інфраструктури у Запоріжжі

20:17 10 серпня Київ, Україна

Російські війська знову вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.



Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram.

"Знову метою російської терористичної атаки обрано об'єкт цивільної інфраструктури. Знову жодних військових цілей. Дуже людна на цей час територія. Їду на місце. Сподіваюся, без жертв", - йдеться у повідомленні.



За даними Куртєва, на місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі.

"Наразі відомо про двох постраждалих. Люди в стані легкої тяжкості доставлені до медичного закладу", - додав він.

Обстріл об'єктів цивільної інфраструктури є порушенням міжнародного гуманітарного права. Росія продовжує вести війну проти мирного населення, і це має бути припинено.