Росія обстріляла аеродром на Івано-Франківщині, де знаходилися юні пілоти - Ігнат

18:32 11 серпня Київ, Україна

Увечері 11 серпня російські військові випустили чотири ракети "Кинджал" у напрямку аеродрому в Івано-Франківській області, прицільно націлені на юних українських пілотів, які готувалися вирушити на навчання на сучасних західних літаках.



Ця інформація з'явилася у заяві представника командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната у прямому ефірі національного телевізійного марафону.

"Це останній випадок атаки терористів із застосуванням ракет Х-47, які, як стверджує російська влада, прилітають точно в ціль. Сьогодні нещасний інцидент забрав життя одного хлопчика, який проживав в житловому районі, він потрапив під обстріл. Ці ракети були спрямовані на військові аеродроми, які є об'єктами ворога вже не перший місяць. Особлива напруга зараз спостерігається навколо аеродрому Старокостянтинів (розташованого у Хмельницькій області – прим. ред.), який перебуває під пильним наглядом російських окупантів. Цього разу мішенню стала Івано-Франківська область, а також наша юна пілотажна молодь, яка збиралася найближчим часом вирушити на закордонні навчальні курси. Молоді пілоти планували навчатися за новою програмою, в рамках якої передбачалося здобуття знань та досвіду на сучасних західних літаках, у тому числі на F16. У такій манері атаки ворог спробував позбавити нас перспектив переходу на новітні зразки техніки західного виробництва. Як видно із ситуації, ці напади ворога не дають йому очікуваних результатів", - заявив Ігнат.

З чотирьох ракет типу Х-47 одна була перехоплена і знищена на Київщині, де знаходяться засоби ППО, здатні протистояти даному типу зброї, в той час, як інші ракети досягли своєї мети, вдаривши по території Івано-Франківської області, одна з них навіть завдала удар по житловому будинку.



Інформація від Ігната свідчить, що всі чотири ракети були направлені у бік Івано-Франківської області.



За словами Ігната, росія не зуміла досягти своїх стратегічних цілей, незважаючи на великі фінансові вкладення у розробку та виробництво ракет даного типу.