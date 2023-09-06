Росія обстріляла аеродром на Івано-Франківщині, де знаходилися юні пілоти - Ігнат

Увечері 11 серпня російські військові випустили чотири ракети "Кинджал" у напрямку аеродрому в Івано-Франківській області, прицільно націлені на юних українських пілотів, які готувалися вирушити на навчання на сучасних західних літаках.
Ця інформація з'явилася у заяві представника командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната у прямому ефірі національного телевізійного марафону.
Ця інформація з'явилася у заяві представника командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната у прямому ефірі національного телевізійного марафону.
З чотирьох ракет типу Х-47 одна була перехоплена і знищена на Київщині, де знаходяться засоби ППО, здатні протистояти даному типу зброї, в той час, як інші ракети досягли своєї мети, вдаривши по території Івано-Франківської області, одна з них навіть завдала удар по житловому будинку.
Інформація від Ігната свідчить, що всі чотири ракети були направлені у бік Івано-Франківської області.
За словами Ігната, росія не зуміла досягти своїх стратегічних цілей, незважаючи на великі фінансові вкладення у розробку та виробництво ракет даного типу.
Інформація від Ігната свідчить, що всі чотири ракети були направлені у бік Івано-Франківської області.
За словами Ігната, росія не зуміла досягти своїх стратегічних цілей, незважаючи на великі фінансові вкладення у розробку та виробництво ракет даного типу.
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