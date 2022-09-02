Росія не хоче обмінювати мобілізованих "ЛДНР" - українська розвідка

У росії низький інтерес до деяких груп військовополонених, які воювали проти України, зокрема, йдеться про мобілізованих та бойовиків з підконтрольних росіянам "ЛНР" та "ДНР."
Про це речник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Андрій Юсов розповів в ефірі національного телемарафону.
Про це речник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Андрій Юсов розповів в ефірі національного телемарафону.
Водночас Юсов зазначив, що переговорний процес щодо обміну триває.
За його словами, росія "чомусь вважає, що вона іноді досі може диктувати умови, а це не так". Обмінний фонд та інші інструменти для повернення українських захисників в Україну є достатніми, до того ж цей фонд постійно відновлюється, сказав він.
За його словами, росія "чомусь вважає, що вона іноді досі може диктувати умови, а це не так". Обмінний фонд та інші інструменти для повернення українських захисників в Україну є достатніми, до того ж цей фонд постійно відновлюється, сказав він.
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