Росія не хоче обмінювати мобілізованих "ЛДНР" - українська розвідка

16:17 18 серпня Київ, Україна





Про це речник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Андрій Юсов розповів в ефірі національного телемарафону. У росії низький інтерес до деяких груп військовополонених, які воювали проти України, зокрема, йдеться про мобілізованих та бойовиків з підконтрольних росіянам "ЛНР" та "ДНР ."Про це речник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Андрій Юсов розповів в ефірі національного телемарафону.

“Якщо ми говоримо про мобілізованих та військових… “ЛНР/ДНР”, то справді до них найнижчий інтерес. Це ми бачимо на різних щаблях ставлення: від того, що вони найгірше навчені, вони в прямому розумінні примусово мобілізовані, найгірше одягнені і з найгіршою зброєю, до питання обміну”, — сказав він.

Водночас Юсов зазначив, що переговорний процес щодо обміну триває.



За його словами, росія "чомусь вважає, що вона іноді досі може диктувати умови, а це не так". Обмінний фонд та інші інструменти для повернення українських захисників в Україну є достатніми, до того ж цей фонд постійно відновлюється, сказав він.