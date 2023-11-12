Росія завдала удару по найбільшій на півдні України Херсонській обласній бібліотеці

11:34 12 листопада Київ, Україна

Рік тому, 11 листопада, ЗСУ звільнили Херсон та значну частину Херсонської області. Президент Володимир Зеленський привітав Херсон із днем звільнення від російських загарбників. Завдяки Херсонській операції військові звільнили правобережжя Дніпра від окупантів.

Саме в цей день агресор завдав чергового удару по Херсону: під ударом опинилася обласна бібліотека імені Гончара. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі в неділю, 12 листопада.

"Одне з влучень - по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі - суттєві руйнування", - наголосив чиновник.

За його словами, внаслідок обстрілу в бібліотеці спалахнула пожежа. Рятувальники понад півтори години гасили вогонь. Водночас через ворожу атаку ніхто не постраждав.

Чиновник також опублікував фото з місця події, де можна побачити, що будівля бібліотеки сильно пошкоджена. Зокрема, там вибиті вікна та зруйновані деякі конструкції.

Прокудін також повідомив, що вранці окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. У своєму дворі помер 64-річний чоловік. Дружину загиблого госпіталізовано. У 64-річної жінки вибухова, закрита черепно-мозкова травма, осколкові поранення ніг, струс головного мозку. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара – обласна універсальна наукова бібліотека, розташована у місті Херсон. Це один із найбільших інформаційних та культурних центрів півдня України. Фонд бібліотеки має практично один мільйон документів, у якому представлено видання 45 мовами світу.

Напередодні глава держави пообіцяв посилити ППО у Херсоні, а також збільшити кількість засобів контрбатарейної боротьби та РЕБ.