Росія завдала нічного ракетного удару по Дружківці Донецької області

10:53 05 лютого Київ, Україна

Вночі 5 лютого війська Росії завдали двох ракетних ударів по Дружківці в Донецькій області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Внаслідок атаки поранено п'ятьох осіб, пошкоджено чотири багатоповерхові будинки та дитсадок.

Як уточнили у ДСНС, у під'їзді п'ятиповерхівки стався обвал сходових кліток першого та другого поверхів.

"Через руйнування сходових клітин мешканців під'їзду було заблоковано на вищерозташованих поверхах. Внаслідок злагоджених дій було врятовано дев'ятьох людей", - зазначили рятувальники.

Кириленко додав, що протягом доби під обстрілами окупантів перебували Вугледар, Курахове, Авдіївка, Годинник Яр, Соледарська громада, Ямпіль. Скрізь зафіксовано руйнування житлових будинків.

Нагадаємо, вранці в неділю окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, відомо про трьох постраждалих.