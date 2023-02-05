Росія завдала нічного ракетного удару по Дружківці Донецької області

Вночі 5 лютого війська Росії завдали двох ракетних ударів по Дружківці в Донецькій області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Внаслідок атаки поранено п'ятьох осіб, пошкоджено чотири багатоповерхові будинки та дитсадок.
Як уточнили у ДСНС, у під'їзді п'ятиповерхівки стався обвал сходових кліток першого та другого поверхів.
Кириленко додав, що протягом доби під обстрілами окупантів перебували Вугледар, Курахове, Авдіївка, Годинник Яр, Соледарська громада, Ямпіль. Скрізь зафіксовано руйнування житлових будинків.
Нагадаємо, вранці в неділю окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, відомо про трьох постраждалих.
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