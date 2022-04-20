Росія має намір атакувати маршрути постачання зброї із Заходу в Україну – Пентагон

У Білому домі не виключають, що Росія атакуватиме маршрути, які використовуються для постачання зброї. Про це повідомив представник Пентагону, повідомляє CNN.
За словами чиновника, російські війська не часто завдають ударів по цілях, що рухаються, таким як конвої або залізниці. Але вони можуть спробувати зруйнувати мости, дороги та рейки, які використовуються для транспортування зброї та запасів до України.
У Пентагоні зазначили, що навіть якщо росіянам вдасться атакувати ці маршрути, вони не зможуть повністю зупинити постачання. Тому що надходить багато вантажів. Так, у Пентагоні повідомили, що США та країни-партнери відправили в Україну близько 70 тисяч одиниць протитанкової та протиброньової зброї, включаючи Javelins, NLAW, РПГ. Постачання також включали зенітні ракети Stingers та пускові установки для цієї зброї.
Українські війська дуже ефективно використовували ці системи, щоб уповільнити та в деяких місцях зупинити російське вторгнення, вважають у США та НАТО, зазначили у Пентагоні.
За словами чиновника, російські війська не часто завдають ударів по цілях, що рухаються, таким як конвої або залізниці. Але вони можуть спробувати зруйнувати мости, дороги та рейки, які використовуються для транспортування зброї та запасів до України.
У Пентагоні зазначили, що навіть якщо росіянам вдасться атакувати ці маршрути, вони не зможуть повністю зупинити постачання. Тому що надходить багато вантажів. Так, у Пентагоні повідомили, що США та країни-партнери відправили в Україну близько 70 тисяч одиниць протитанкової та протиброньової зброї, включаючи Javelins, NLAW, РПГ. Постачання також включали зенітні ракети Stingers та пускові установки для цієї зброї.
Українські війська дуже ефективно використовували ці системи, щоб уповільнити та в деяких місцях зупинити російське вторгнення, вважають у США та НАТО, зазначили у Пентагоні.
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