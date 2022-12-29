Росія масовано атакує ракетами Україну

09:59 29 грудня Київ, Україна

Російські війська атакують усю територію України крилатими ракетами, у різних областях працює ППО.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, глави ОВА.





"Після нічної атаки дронів-камікадзе, ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.

З іншого боку, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів.



Робота протиповітряної оборони можлива на всій території держави. Залишайтесь у укритті!".



Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що зафіксовано проліт ракет над Житомирщиною, працює ППО.



Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що рф здійснює масований ракетний удар по Україні, над Одеською областю працює ППО.



Одну ракету збили над Сумською областю.



На Полтавщині також працює ППО, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.



Також ППО спрацювала у Києві. Пролунала серія вибухів.



Водночас у Харкові є "прильоти" ракет, пролунала серія вибухів, повідомив міський голова Ігор Терехов.



Цьому передувало: Вночі 29 грудня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Харкова 13 "Шахедами", 11 із яких збили підрозділи Сил оборони.