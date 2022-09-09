Росія готує провокацію з обстрілом шкіл на тимчасово захоплених територіях

Окупанти готують провокацію з обстрілом шкіл на тимчасово окупованих територіях України, щоб звинуватити в цьому українських військових.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони.
Зокрема, 31 серпня російське міністерство оборони опублікувало та направило в ООН, міжнародні гуманітарні організації та Україну адреси та точні координати всіх шкіл, які розпочали роботу на тимчасово захоплених територіях.
Центр протидії дезінформації застерігає про високу ймовірність вибору окупантами одного або кількох об'єктів із переліку для вчинення обстрілів із подальшим звинуваченням у цьому Збройних сил України.
Центр протидії дезінформації застерігає про високу ймовірність вибору окупантами одного або кількох об'єктів із переліку для вчинення обстрілів із подальшим звинуваченням у цьому Збройних сил України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі