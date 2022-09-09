Росія готує провокацію з обстрілом шкіл на тимчасово захоплених територіях

19:30 09 вересня Київ, Україна

Окупанти готують провокацію з обстрілом шкіл на тимчасово окупованих територіях України, щоб звинуватити в цьому українських військових.



Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони.

"Під час аналізу інформаційного середовища фахівці ЦПД зафіксували, що з початку навчального року на тимчасово окупованих територіях рф активно готує основу для здійснення кривавих провокацій", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 31 серпня російське міністерство оборони опублікувало та направило в ООН, міжнародні гуманітарні організації та Україну адреси та точні координати всіх шкіл, які розпочали роботу на тимчасово захоплених територіях.



Центр протидії дезінформації застерігає про високу ймовірність вибору окупантами одного або кількох об'єктів із переліку для вчинення обстрілів із подальшим звинуваченням у цьому Збройних сил України.