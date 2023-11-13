Рф формує "орлят росії": придушення ідентичності українських дітей на ТОТ

16:53 13 листопада Київ, Україна

Центр національного спротиву підкреслив, що російська влада активно веде кампанію з придушення самоідентифікації українських дітей на тимчасово окупованих територіях.



Зокрема, у школах Херсонщини першокласників направляють до "орлят росії", дитячого крила псевдоволонтерського руху "рух перших", що фінансується кремлем. Цей крок фактично є аналогом радянських "жовтенят".



Приєднання до організації є примусовим, і учасники програми будуть піддаватися пропагандистським заходам, спрямованим на вплив на свідомість дітей із самого раннього віку.