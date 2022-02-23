Росія евакуює дипломатів з України через погрози

05:34 23 лютий Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що ухвалило рішення про евакуацію російського дипломатичного персоналу з України, пославшись на загрози, що надійшли.



Зазначимо, що військовослужбовці Національної гвардії України несли багатогодинну варту біля посольства РФ у Києві після того, як активісти встановили символічні надгробні хрести з написом «Російський окупант» під час мітингу під назвою «Імперія має померти».



Такий крок українських активістів послідував за визнанням Росією незалежності Донецької та Луганської областей, які входять до складу України та голосуванням російського парламенту за надання президенту Володимиру Путіну дозволу на застосування військової сили в Україні.