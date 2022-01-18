Росія: 6-річна дитина на смерть збила свою матір

16:31 03 травень Київ, Україна

На території кладовища міста Щигри в Курській області Росії стався інцидент, шестирічний хлопчик сів за кермо автомобіля і на смерть збив матір.

Про це повідомляють росЗМІ.



28-річна жінка, мати хлопчика, залишила в своєму автомобілі ВАЗ-21074 ключ в запалюванні і вийшла. Дитина, поки поруч не було нікого з дорослих, сіла за кермо, увімкнула запалювання і натиснула на педаль газу.



Автомобіль поїхав назад і на швидкості збив матір хлопчика і в'їхав в іншу машину Nissan Murano.



За словами свідків події, жінку затисло між двома транспортними засобами.



Постраждалу доставили в районну лікарню, де вона померла.