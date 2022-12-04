Російського мільярдера Михайла Фрідмана затримали у Британії

07:43 04 грудня Київ, Україна

Національне агентство боротьби зі злочинністю Великобританії (NCA) затримало російського мільярдера Михайла Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей, його було звільнено під заставу. Про це повідомило NCA у своєму Twitter-акаунті в суботу, 3 грудня.

"NCA провело масштабну операцію з арешту багатого російського бізнесмена за підозрою у відмиванні грошей, змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ та змові з метою надання неправдивих свідчень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, там зазначили, що 58-річного бізнесмена затримано у четвер, 1 грудня, у своїй багатомільйонній резиденції в Лондоні. Крім нього, затримали ще двох людей: 35-річного чоловіка, який працював у цьому будинку і 39-річного чоловіка - колишнього коханого нинішньої партнерки бізнесмена.

За результатами масштабних обшуків, проведених слідчими NCA, було вилучено низку цифрових пристроїв та значну кількість готівки. Всі троє людей були допитані NCA та звільнені під заставу.

В агентстві зазначили, що ця операція є останньою у серії втручань NCA, спрямованих на припинення діяльності корумпованих представників міжнародного бізнесу та їхніх поплічників.

Українська правда, посилаючись на свої джерела у бізнес-колах, повідомила, що йдеться про 58-річного Михайла Фрідмана.

ЗМІ також додало, що за інформацією оточення олігарха, він нині перебуває вдома в Лондоні.

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Михайло Фрідман – російсько-ізраїльський бізнесмен єврейського походження, уродженець Львова. Має ізраїльське та російське громадянство.

Творець, співвласник та голова наглядової ради директорів консорціуму Альфа-груп.

Він також входить до наглядової ради директорів низки дочірніх підприємств консорціуму, найбільш відомими з яких є Альфа-банк/Альфа-банк Україна, Veon/Beeline/Kyivstar, X5 Retail Group та IDS Borjomi International/Моршинська/Миргородська.

За даними Міністерства фінансів США, Фрідман має тісні зв'язки з президентом росії володимиром путіним, які почалися на початку його кар'єри за часів КДБ СРСР.

Нагадаємо, що Міжнародна група боротьби з відмиванням коштів за підсумками свого пленарного засідання 20-21 жовтня заборонила росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проєктах.