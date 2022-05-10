Російського "криптокороля" засудили до 5 років в'язниці

16:22 07 грудня Київ, Україна

Паризький суд засудив росіянина Олександра Винника до 5 років в'язниці за кіберзлочини, відмивання грошей і участь в наркобізнесі.

«Олександр Винник визнаний винним у відмиванні грошей при обтяжувальгтх обставинах», - йдеться в судовому рішенні від 7 грудня.

За даними слідства, Олександр Винник причетний до розробки програми-здирника Locky. За заявою прокуратури Парижа , ціла низка французьких компаній постраждали через цю шкідливу програму і платформу BTC-e, створення якої також приписується Виннику.

Після винесеного вироку Винник може бути екстрадований в США, де його звинувачують у відмиванні $4 млрд.

Раніше Нова Зеландія заарештувала більше ніж 90 мільйонів доларів, що належать компанії Винника. Стверджувалося, що фірма підозрюваного сприяла легалізації доходів, отриманих в результаті кіберзлочинів, крадіжок і наркобізнесу.



Олександр Винник був арештований 25 липня 2017 року на запит США, коли проводив відпустку на півночі Греції. Потім повідомлялося про намір екстрадувати Винника в Штати, де йому загрожувало до 55 років в'язниці і багатомільйонний штраф.



У березні та квітні 2018 року заарештований звертався в Генпрокуратуру Росії з заявами про явку з повинною, де зізнався в хакерських атаках і відмиванні грошей в особливо великому розмірі.

24 січня 2020 року Винника екстрадували до Франції, де його також підозрювали в крадіжці особистих даних і вимаганні.