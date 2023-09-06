Російська ППО збила безпілотник, що прямував до москви

07:16 28 серпня Київ, Україна

Глава московської мерії Сергій Собянін оголосив, що російські системи протиповітряної оборони (ППО), збили безпілотний апарат, який прямував у бік столиці.



Цю інформацію було озвучено через офіційний телеграм-канал, що належить російському чиновнику.

"Сьогодні силами ППО в районі Люберців знищено безпілотник, який летів у напрямку москви. Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", - йдеться у повідомленні.



РосЗМІ повідомляють, що БПЛА в Підмосков'ї збили за 5 кілометрів від Московського гелікоптерного заводу в Люберцях, який займається розробкою, виробництвом та супроводом експлуатації гелікоптерів марки "Мі".