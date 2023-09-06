Російська ППО збила безпілотник, що прямував до москви

Глава московської мерії Сергій Собянін оголосив, що російські системи протиповітряної оборони (ППО), збили безпілотний апарат, який прямував у бік столиці.
Цю інформацію було озвучено через офіційний телеграм-канал, що належить російському чиновнику.
Цю інформацію було озвучено через офіційний телеграм-канал, що належить російському чиновнику.
РосЗМІ повідомляють, що БПЛА в Підмосков'ї збили за 5 кілометрів від Московського гелікоптерного заводу в Люберцях, який займається розробкою, виробництвом та супроводом експлуатації гелікоптерів марки "Мі".
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