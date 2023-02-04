Російська ІПСО: у поліції спростували заяву Лубинця, що в росії знімають порно з викраденими українськими дітьми

Омбудсмен Дмитро Лубинець, посилаючись на неназвані Telegram-канали, заявив, що росіяни вивозять українських дітей та "знімають із ними відео сексуального характеру". У Нацполіції спростували заяву Лубинця та заявили, що інформація про використання в російській порноіндустрії викраденої в Україні дитини – це чергова ІПСО росії.
Як зазначили в Нацполіції, співробітники Кіберполіції та оперативних служб проаналізували опублікований у мережі контент і з'ясували, що перше повідомлення про продаж викрадених в Україні дітей для "інтимних зустрічей" у росії з'явилося на одному із закритих телеграм-каналів. Після цього він поширив низку українських ресурсів, а з першоджерела цю інформацію було видалено.
Як зазначили в Нацполіції, співробітники Кіберполіції та оперативних служб проаналізували опублікований у мережі контент і з'ясували, що перше повідомлення про продаж викрадених в Україні дітей для "інтимних зустрічей" у росії з'явилося на одному із закритих телеграм-каналів. Після цього він поширив низку українських ресурсів, а з першоджерела цю інформацію було видалено.
Правоохоронці підкреслили, що росія всіма можливими способами намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, і "чергова провальна ІПСО окупантів - яскраве тому підтвердження".
Що повідомив Лубинець
Український омбудсмен Дмитро Лубинець із посиланням на повідомлення у Telegram повідомив, що рашисти вивозять українських дітей та "знімають з ними відео сексуального характеру".
Він також опублікував скріншот листування з ймовірним викрадачем дитини.
Він закликав Кіберполіцію, Національну поліцію та Офіс Генпрокурора вжити належних заходів реагування щодо можливого злочину, щоб знайти та покарати винних, а постраждалих дітей повернути додому.
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