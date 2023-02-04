Російська ІПСО: у поліції спростували заяву Лубинця, що в росії знімають порно з викраденими українськими дітьми

18:23 03 лютого Київ, Україна





Як зазначили в Нацполіції, співробітники Кіберполіції та оперативних служб проаналізували опублікований у мережі контент і з'ясували, що перше повідомлення про продаж викрадених в Україні дітей для "інтимних зустрічей" у росії з'явилося на одному із закритих телеграм-каналів. Після цього він поширив низку українських ресурсів, а з першоджерела цю інформацію було видалено. Омбудсмен Дмитро Лубинець, посилаючись на неназвані Telegram-канали, заявив, що росіяни вивозять українських дітей та "знімають із ними відео сексуального характеру". У Нацполіції спростували заяву Лубинця та заявили, що інформація про використання в російській порноіндустрії викраденої в Україні дитини – це чергова ІПСО росії.Як зазначили в Нацполіції, співробітники Кіберполіції та оперативних служб проаналізували опублікований у мережі контент і з'ясували, що перше повідомлення про продаж викрадених в Україні дітей для "інтимних зустрічей" у росії з'явилося на одному із закритих телеграм-каналів. Після цього він поширив низку українських ресурсів, а з першоджерела цю інформацію було видалено.

"Під час перевірки також з'ясувалося, що "викрадений в Україні хлопчик", насправді народився і живе в росії, під наглядом мами працює моделлю, рекламує одяг та взуття. Фото дитини розміщені у вільному доступі, тому будь-хто міг використати її для створення бажаного контенту", - повідомили в поліції.

Правоохоронці підкреслили, що росія всіма можливими способами намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, і "чергова провальна ІПСО окупантів - яскраве тому підтвердження".



Що повідомив Лубинець

Український омбудсмен Дмитро Лубинець із посиланням на повідомлення у Telegram повідомив, що рашисти вивозять українських дітей та "знімають з ними відео сексуального характеру".



Він також опублікував скріншот листування з ймовірним викрадачем дитини.

"Розцінки" складають сотні тисяч рублів. Наприклад, за хлопчика, який "незабаром піде до школи" пропонують 250 тис. рублів (130 тис. грн). У листуванні зазначено, що діти з України та у них немає родичів", - написав Лубинець.

Він закликав Кіберполіцію, Національну поліцію та Офіс Генпрокурора вжити належних заходів реагування щодо можливого злочину, щоб знайти та покарати винних, а постраждалих дітей повернути додому.