Російський військовий зняв на відео, як його ліквідували бійці ЗСУ

10:16 30 квітня Київ, Україна

Сьогодні, 30 квітня, Генштаб ЗСУ опублікував чергове відео про те, як українські захисники ліквідували російського загарбника прямо під час запису відео, в якому він хвалився про "трисотих" захисників України.

"Російський окупант вирішив похвалитися: "Бла-бла-бла... Завдання виконано на п'ять з плюсом, всього три триста...".. як кажуть українці "не кажи "Гоп" поки що не перескочив", - підписали ролик у Генштабі ЗСУ.

На відео розповідь російського загарбника обриває постріл.

Практично аналогічне відео виклали раніше кадировці, де показали, як отримали відповідь від ЗСУ. "Тік-Ток війська" Кадирова знімали на відео, як воюють в Україні, але в якийсь момент несподівано отримали відповідь.