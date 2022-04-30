Російський військовий зняв на відео, як його ліквідували бійці ЗСУ

Сьогодні, 30 квітня, Генштаб ЗСУ опублікував чергове відео про те, як українські захисники ліквідували російського загарбника прямо під час запису відео, в якому він хвалився про "трисотих" захисників України.
На відео розповідь російського загарбника обриває постріл.
Практично аналогічне відео виклали раніше кадировці, де показали, як отримали відповідь від ЗСУ. "Тік-Ток війська" Кадирова знімали на відео, як воюють в Україні, але в якийсь момент несподівано отримали відповідь.
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