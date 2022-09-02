Російський танкіст отримав 10 років за обстріл будинку у Чернігові

14:18 08 серпня Київ, Україна

Суд Чернігова засудив до десяти років позбавлення волі російського танкіста.

Куликову інкримінували ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу – порушення законів та звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами.



Російський військовий визнав свою провину на першому судовому засіданні. За його словами, він "на автоматизмі" виконав наказ свого командира майора Леоніда Щоткіна, хоча жодних військових в обстріляному будинку не було.



Майже одразу після пострілу Куликов та Щоткін потрапили в полон – їхній танк був підбитий.



Щоткіна на момент початку суду над Куликовим вже обміняли в росію.