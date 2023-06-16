Російський шпигун отримав 15 років в'язниці за викриття ППО та блокпостів

18:53 02 червня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України Російський шпигун, який розкрив інформацію про позиції ППО та блокпостів у Черкаській області, отримав вирок до 15 років в'язниці.Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України (СБУ)

"СБУ зібрала великий комплекс доказів проти ще одного агента ФСБ, який передавав окупантам інформацію про розташування протиповітряної оборони та блокпостів українських захисників у Черкаській області. Зловмисника було затримано контррозвідниками під час спецоперації у січні 2023 року", - повідомляє пресслужба.



Згідно з інформацією, ворожий агент був співробітником місцевої лікарні та був завербований ФСБ у листопаді 2022 року.

"За вказівками агресора він збирав фотографії місць базування та пересування українських військових на території регіону. Особлива увага приділялася позиціям української ППО. Також його цікавили точні координати блокпостів, інформація про чисельність військових, їхнє озброєння та техніку. Головною метою ворога було зібрати інформацію про проведення мобілізації, рівень військової підготовки та мотивацію українських захисників", - повідомляє СБУ.



Шпигун надавав розвідувальну інформацію для планування серії ракетних ударів по регіону.



Під час обшуку у зрадника було вилучено мобільний телефон та планшет із доказами секретного листування з ФСБ, а також паспорт колишнього СРСР та прокремлівську символіку.



Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та засудив його до 15 років позбавлення волі.