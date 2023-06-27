Російський шпигун, який здійснював шпигунство за ЗСУ, засуджений до 10 років в'язниці

За інформацією від Служби безпеки України (СБУ), російського інформатора, який здійснював шпигунство за артилерією Збройних сил України (ЗСУ) в районі Авдіївки, було засуджено до 10 років ув'язнення.
Головною метою зловмисника було розкриття російським окупантам місць розташування особового складу ЗСУ, а також позицій артилерії та логістичних маршрутів українських військових у напрямку Авдіївки.
Інформатора затримали співробітники СБУ в лютому цього року в ході контрдиверсійних операцій.
Згідно з матеріалами українських спецслужб, суд засудив його до 10 років позбавлення волі.
Розслідування встановило, що зловмисником є мешканець Мирнограду.
Наприкінці 2022 року його залучили до нелегальної співпраці з представником розвідувального управління самопроголошеної "Донецької народної республіки", яку контролює окупант.
Чоловік потрапив у поле зору противника через свою активність у російських соціальних мережах, де він публікував антиукраїнські коментарі після початку повномасштабного вторгнення росії.
Інформатор обходив прифронтову територію Покровського району та потай фіксував місце розташування українських захисників.
Отримані дані передавалися на тимчасово окуповану частину Донецької області за допомогою месенджера "Телеграм".
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Головною метою зловмисника було розкриття російським окупантам місць розташування особового складу ЗСУ, а також позицій артилерії та логістичних маршрутів українських військових у напрямку Авдіївки.
Інформатора затримали співробітники СБУ в лютому цього року в ході контрдиверсійних операцій.
Згідно з матеріалами українських спецслужб, суд засудив його до 10 років позбавлення волі.
Розслідування встановило, що зловмисником є мешканець Мирнограду.
Наприкінці 2022 року його залучили до нелегальної співпраці з представником розвідувального управління самопроголошеної "Донецької народної республіки", яку контролює окупант.
Чоловік потрапив у поле зору противника через свою активність у російських соціальних мережах, де він публікував антиукраїнські коментарі після початку повномасштабного вторгнення росії.
Інформатор обходив прифронтову територію Покровського району та потай фіксував місце розташування українських захисників.
Отримані дані передавалися на тимчасово окуповану частину Донецької області за допомогою месенджера "Телеграм".
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
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