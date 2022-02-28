Російський сайт ТАСС зазнав хакерської атаки

Хакери з групи Anonymous зламали сайт рупора кремлівської пропаганди, інформагентства ТАСС та повісили банер із закликом зупинити війну в Україні.
«Дорогі громадяни. Закликаємо вас припинити це безумство, не відправляйте своїх синів та чоловіків на вірну смерть. Путін змушує нас брехати і наражати на небезпеку. Нас ізолювали від усього світу, перестали купувати нафту та газ. Через кілька років ми житимемо як у Північній Кореї. Навіщо це нам? Щоб Путін потрапив до підручників? Це не наша війна, зупинимо його!», йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних Міністерства оборони РФ. Про це хакери повідомили у своєму Twitter-акаунті.
«Дорогі громадяни. Закликаємо вас припинити це безумство, не відправляйте своїх синів та чоловіків на вірну смерть. Путін змушує нас брехати і наражати на небезпеку. Нас ізолювали від усього світу, перестали купувати нафту та газ. Через кілька років ми житимемо як у Північній Кореї. Навіщо це нам? Щоб Путін потрапив до підручників? Це не наша війна, зупинимо його!», йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних Міністерства оборони РФ. Про це хакери повідомили у своєму Twitter-акаунті.
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