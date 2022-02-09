Російський правозахисник, який викриває тортури у в'язницях, повідомив про замах, який готує на нього влада РФ

12:33 09 лютий Київ, Україна

Засновник правозахисного проєкту Gulagu.net, який викриває наявну систему тортур у в'язницях РФ, Володимир Осєчкін повідомив, що отримав інформацію про замах, що готується на нього.



Про це він повідомив у Фейсбуці.



Володимир Осєчкін – російський правозахисник, який після відкриття в Росії стосовно нього справи через нібито шахрайство у 2015 році залишив батьківщину. В цей час він проживає у Франції, звідки й координує роботу правозахисного проєкту, який викриває факти тортур у російських в'язницях.



Минулого року росіянин допоміг вивезти з РФ кілька великих архівів відео, на яких було знято тортури в'язнів на Камчатці, Забайкаллі, Красноярську та Приморському краї. Внаслідок цього російські правоохоронці були змушені відкрити щонайменше 17 кримінальних справ.



Інформацію про ймовірний замах на себе Осєчкін отримав від двох джерел із Росії та чеченської діаспори у Франції. Правозахисник стверджує, що за напад, замаскований під конфлікт на вулиці, замовники готові заплатити 100 000 євро.

"Дякую сміливим чеченцям. Ми поважаємо чеченський народ, дружимо з багатьма і не чекаємо ніж у спину від них. Але разом з тим розуміємо, що спецслужби РФ намагатимуться все зробити чужими руками". Основний їхній мотив - не особиста ворожість, а бажання зберегти тортурну систему. Без неї вони не розуміють, як працювати далі, як "розкривати", як підпорядковувати, як керувати людьми", - написав правозахисник.

Всю отриману від джерел інформацію Осєчкін вже передав до французької поліції.