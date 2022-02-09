Російський правозахисник, який викриває тортури у в'язницях, повідомив про замах, який готує на нього влада РФ

Засновник правозахисного проєкту Gulagu.net, який викриває наявну систему тортур у в'язницях РФ, Володимир Осєчкін повідомив, що отримав інформацію про замах, що готується на нього.
Про це він повідомив у Фейсбуці.
Володимир Осєчкін – російський правозахисник, який після відкриття в Росії стосовно нього справи через нібито шахрайство у 2015 році залишив батьківщину. В цей час він проживає у Франції, звідки й координує роботу правозахисного проєкту, який викриває факти тортур у російських в'язницях.
Минулого року росіянин допоміг вивезти з РФ кілька великих архівів відео, на яких було знято тортури в'язнів на Камчатці, Забайкаллі, Красноярську та Приморському краї. Внаслідок цього російські правоохоронці були змушені відкрити щонайменше 17 кримінальних справ.
Інформацію про ймовірний замах на себе Осєчкін отримав від двох джерел із Росії та чеченської діаспори у Франції. Правозахисник стверджує, що за напад, замаскований під конфлікт на вулиці, замовники готові заплатити 100 000 євро.
Про це він повідомив у Фейсбуці.
Володимир Осєчкін – російський правозахисник, який після відкриття в Росії стосовно нього справи через нібито шахрайство у 2015 році залишив батьківщину. В цей час він проживає у Франції, звідки й координує роботу правозахисного проєкту, який викриває факти тортур у російських в'язницях.
Минулого року росіянин допоміг вивезти з РФ кілька великих архівів відео, на яких було знято тортури в'язнів на Камчатці, Забайкаллі, Красноярську та Приморському краї. Внаслідок цього російські правоохоронці були змушені відкрити щонайменше 17 кримінальних справ.
Інформацію про ймовірний замах на себе Осєчкін отримав від двох джерел із Росії та чеченської діаспори у Франції. Правозахисник стверджує, що за напад, замаскований під конфлікт на вулиці, замовники готові заплатити 100 000 євро.
Всю отриману від джерел інформацію Осєчкін вже передав до французької поліції.
Нагадаємо, восени 2021 року правозахисний проєкт Gulagu.net розпочав публікацію відеоархіву з тортурами та зґвалтуваннями засуджених у російських колоніях.
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