Російський обстріл пошкодив церкву та житловий будинок у Донецькій області

18:05 16 жовтня Київ, Україна

У Донецькій області успішно ліквідовано пожежу, яка спалахнула в церкві внаслідок обстрілу з боку окупантів.

Про це 16 жовтня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією, пожежа спалахнула ввечері 15 жовтня у селі Колодязі Краматорського району внаслідок інтенсивного обстрілу з боку Росії.

Внаслідок атаки полум'я охопило покрівлю та перекриття місцевої церкви, також було пошкоджено приватний житловий будинок та три господарські будівлі.

Рятувальникам знадобилося близько чотирьох годин для успішної боротьби з пожежами, що займали площу понад 450 квадратних метрів.