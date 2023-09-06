Російський обстріл Куп'янська: жертви та руйнування на Харківщині

12:34 29 серпня Київ, Україна

Внаслідок російського обстрілу міста Куп'янськ на Харківщині вранці 29 серпня загинула одна людина і одна отримала поранення.



Як повідомила Харківська обласна прокуратура, близько 8.30 ранку російські війська обстріляли місто з артилерії. Внаслідок влучення снаряда на територію харчового підприємства загинув охоронець.



Також було пошкоджено будинок, у якому мешкав 67-річний чоловік. Він отримав поранення та був доставлений до лікарні.



Раніше, близько 5 ранку, у Куп'янську також було обстріляно багатоквартирний будинок. Внаслідок обстрілу пошкоджено стіни та вікна, але постраждалих немає.