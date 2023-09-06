Російський обстріл Костянтинівки: 17 загиблих та 32 поранених

19:21 06 вересня Київ, Україна

Голова Міністерства внутрішніх справ, Ігор Клименко, оголосив про завершення пошуково-рятувальної операції у Костянтинівці, розташованої на Донеччині.



Операція проводилася на місці обстрілу з боку ворога, і в результаті її завершення стало відомо про зростання кількості жертв та постраждалих.



Як повідомив Клименко у своєму каналі у Telegram.