Російський обстріл Костянтинівки: 17 загиблих та 32 поранених

Голова Міністерства внутрішніх справ, Ігор Клименко, оголосив про завершення пошуково-рятувальної операції у Костянтинівці, розташованої на Донеччині.
Операція проводилася на місці обстрілу з боку ворога, і в результаті її завершення стало відомо про зростання кількості жертв та постраждалих.
Як повідомив Клименко у своєму каналі у Telegram.
Операція проводилася на місці обстрілу з боку ворога, і в результаті її завершення стало відомо про зростання кількості жертв та постраждалих.
Як повідомив Клименко у своєму каналі у Telegram.
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