Російський обстріл Костянтинівки: 17 загиблих та 32 поранених

19:21 06 вересня Київ, Україна

Голова Міністерства внутрішніх справ, Ігор Клименко, оголосив про завершення пошуково-рятувальної операції у Костянтинівці, розташованої на Донеччині.

Операція проводилася на місці обстрілу з боку ворога, і в результаті її завершення стало відомо про зростання кількості жертв та постраждалих.

Як повідомив Клименко у своєму каналі у Telegram.
"Пошуково-рятувальна операція в Костянтинівці завершена. За останніми даними, на момент 18:00, в результаті обстрілу з боку Росії загинули 17 людей, а 32 особи отримали поранення", - йдеться у повідомленні.