Внаслідок російського обстрілу Харкова пошкоджено 72 житлові будівлі - міськрада

17:26 06 жовтня Київ, Україна

Ранковий обстріл центру Харкова з боку рашистів призвів до пошкодження 72 будівель, практично всі з них – житлові.



Цю інформацію було поширено пресслужбою Харківської міської ради через Телеграм.



Згідно з повідомленням, результати ракетного обстрілу росії викликали руйнування в 72 будинках, з яких 69 - житлові будинки. За попередніми оцінками місцевої влади, пошкоджено 681 вікно у житлових квартирах та 107 вікон у громадських приміщеннях, а також чотири покрівлі. Для тимчасового блокування пошкоджених вікон використовують ОСБ-плити.



Комунальні служби вже провели огляд 12 будівель, і роботи з обстеження та відновлення інфраструктури продовжуються у місті.