Внаслідок російського обстрілу Харкова пошкоджено 72 житлові будівлі - міськрада

Ранковий обстріл центру Харкова з боку рашистів призвів до пошкодження 72 будівель, практично всі з них – житлові.
Цю інформацію було поширено пресслужбою Харківської міської ради через Телеграм.
Згідно з повідомленням, результати ракетного обстрілу росії викликали руйнування в 72 будинках, з яких 69 - житлові будинки. За попередніми оцінками місцевої влади, пошкоджено 681 вікно у житлових квартирах та 107 вікон у громадських приміщеннях, а також чотири покрівлі. Для тимчасового блокування пошкоджених вікон використовують ОСБ-плити.
Комунальні служби вже провели огляд 12 будівель, і роботи з обстеження та відновлення інфраструктури продовжуються у місті.
Цю інформацію було поширено пресслужбою Харківської міської ради через Телеграм.
Згідно з повідомленням, результати ракетного обстрілу росії викликали руйнування в 72 будинках, з яких 69 - житлові будинки. За попередніми оцінками місцевої влади, пошкоджено 681 вікно у житлових квартирах та 107 вікон у громадських приміщеннях, а також чотири покрівлі. Для тимчасового блокування пошкоджених вікон використовують ОСБ-плити.
Комунальні служби вже провели огляд 12 будівель, і роботи з обстеження та відновлення інфраструктури продовжуються у місті.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі