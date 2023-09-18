Російський інформатор із Донецької області отримав довгострокове ув’язнення - СБУ

Завдяки доказам, наданим Службою безпеки, ще один російський інформатор із Донецької області отримав довгострокове ув’язнення. Його діяльність полягала у розвідці місць базування Сил оборони у регіоні і перешкоджанні їхнього пересування на передову лінію.
Цю інформацію передає пресслужба СБУ у повідомленні від 18 вересня.
Співробітники контррозвідки СБУ затримали зловмисника у Лимані на початку червня поточного року під час проведення стабілізаційних операцій.
Місцевому жителю, якого російські окупанти дистанційно залучили до співпраці, винесли вирок. За вказівкою агресорів він систематично намагався утруднити пересування підрозділів Збройних сил України під час боїв за Лиман.
Для досягнення цієї мети він приховано розкидав шурупи на дорогах міста, якими пересувалися колони автомобілів українських захисників. Крім того, зловмисник збирав розвідувальні дані про дислокацію блокпостів Сил оборони та об'єкти Укрзалізниці.
Зібрану інформацію він передавав своєму "контакту" - навіднику танкової роти російської тактичної групи "Купол", з яким він раніше навчався у школі. Зв'язок між ними підтримувався через заборонену соціальну мережу "Одноклассники".
Під час обшуку у зловмисника було вилучено мобільний телефон, який він використав для проведення підривної діяльності на користь росії.
На підставі зібраних доказів суд визнав поплічника агресора винним у колабораційній діяльності та засудив його до 15 років ув'язнення.
Цю інформацію передає пресслужба СБУ у повідомленні від 18 вересня.
Співробітники контррозвідки СБУ затримали зловмисника у Лимані на початку червня поточного року під час проведення стабілізаційних операцій.
Місцевому жителю, якого російські окупанти дистанційно залучили до співпраці, винесли вирок. За вказівкою агресорів він систематично намагався утруднити пересування підрозділів Збройних сил України під час боїв за Лиман.
Для досягнення цієї мети він приховано розкидав шурупи на дорогах міста, якими пересувалися колони автомобілів українських захисників. Крім того, зловмисник збирав розвідувальні дані про дислокацію блокпостів Сил оборони та об'єкти Укрзалізниці.
Зібрану інформацію він передавав своєму "контакту" - навіднику танкової роти російської тактичної групи "Купол", з яким він раніше навчався у школі. Зв'язок між ними підтримувався через заборонену соціальну мережу "Одноклассники".
Під час обшуку у зловмисника було вилучено мобільний телефон, який він використав для проведення підривної діяльності на користь росії.
На підставі зібраних доказів суд визнав поплічника агресора винним у колабораційній діяльності та засудив його до 15 років ув'язнення.
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