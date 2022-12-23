Російський депутат одержав 15-річний тюремний термін в Україні

Денис Майданов, депутат держдуми росії, отримав 15 років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Згідно з матеріалами справи, депутат нижньої палати російського парламенту під час голосування 15 лютого цього року підтримав ухвалу держдуми про визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Також 22 лютого Майданов проголосував за ратифікацію "договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" між росією та терористичними угрупованнями "ЛДНР".
У СБУ вважають, що такими діями депутат допоміг реалізувати плани кремля із захоплення українських територій.
Шевченківський районний суд Чернівців визнав провину Майданова доведеною та призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за ч. 3 ст. 110 – зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України.
Рішення було прийнято заочно, оскільки нині засуджений перебуває у росії.
Слід зазначити, що Денис Майданов є досить відомим у росії естрадним співаком.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Згідно з матеріалами справи, депутат нижньої палати російського парламенту під час голосування 15 лютого цього року підтримав ухвалу держдуми про визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Також 22 лютого Майданов проголосував за ратифікацію "договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" між росією та терористичними угрупованнями "ЛДНР".
У СБУ вважають, що такими діями депутат допоміг реалізувати плани кремля із захоплення українських територій.
Шевченківський районний суд Чернівців визнав провину Майданова доведеною та призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за ч. 3 ст. 110 – зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України.
Рішення було прийнято заочно, оскільки нині засуджений перебуває у росії.
Слід зазначити, що Денис Майданов є досить відомим у росії естрадним співаком.
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