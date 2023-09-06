Російський бойовий вертоліт Мі-8 здався українським збройним силам

Російський бойовий вертоліт Мі-8 разом із усім екіпажем перелетів в Україну та здався українським збройним силам. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook у середу, 23 серпня.
Російські пабліки стверджують, що гелікоптер нібито через навігаційні помилки опинився на аеродромі в Полтаві. Однак Бутусов вважає, що це чергова російська брехня. Він зазначає, що вертоліт летить на низькій висоті, на малій швидкості, і екіпаж добре бачить усі наземні орієнтири, та й помилитися на 300 км просто неможливо, бо це велика витрата палива.
Російські пабліки стверджують, що гелікоптер нібито через навігаційні помилки опинився на аеродромі в Полтаві. Однак Бутусов вважає, що це чергова російська брехня. Він зазначає, що вертоліт летить на низькій висоті, на малій швидкості, і екіпаж добре бачить усі наземні орієнтири, та й помилитися на 300 км просто неможливо, бо це велика витрата палива.
У свою чергу, представник ГУР Андрій Юсов підтвердив інформацію про приземлення російського Мі-8 у Полтаві. За його словами, зараз ведеться робота з екіпажем.
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