Російський бойовий вертоліт Мі-8 здався українським збройним силам

15:52 23 серпня Київ, Україна

Російський бойовий вертоліт Мі-8 разом із усім екіпажем перелетів в Україну та здався українським збройним силам. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook у середу, 23 серпня.



Російські пабліки стверджують, що гелікоптер нібито через навігаційні помилки опинився на аеродромі в Полтаві. Однак Бутусов вважає, що це чергова російська брехня. Він зазначає, що вертоліт летить на низькій висоті, на малій швидкості, і екіпаж добре бачить усі наземні орієнтири, та й помилитися на 300 км просто неможливо, бо це велика витрата палива.

"Жодної випадковості бути не може. Якщо все було так, як написали росіяни, то не виключено, що має місце перша в історії усвідомлена здача в полон російського бойового вертольота! Це просто сенсація, яка деморалізує путінську еліту військової авіації", - додав Бутусов.