Російський агресор депортував уже понад 7800 українських дітей

16:54 28 вересня Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення росія депортувала понад 7800 дітей із України. Про це 28 вересня повідомила пресслужба Офісу омбудсмена України.



Так, за даними державного порталу розшуку Діти війни, станом на 28 вересня 395 дітей загинули, 777 отримали поранення, 241 дитина вважається зниклою безвісти і 7833 - депортовані.



Зазначається, що точну кількість постраждалих дітей встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України.