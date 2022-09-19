Російські загарбники вдарили по Миколаївщині – мер

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

"Сьогодні після опівночі Миколаїв зазнав обстрілів. Одна з ракет влучила у двір приватного будинку. Там повністю зруйнована господарська споруда, у кількох житлових будинках вибиті вікна, двері, понівечена покрівля. На щастя, ніхто із мешканців не постраждав", - зазначив він.