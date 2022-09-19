Російські загарбники вдарили по Миколаївщині – мер
09:20 19 вересня Київ, Україна
У ніч проти 19 вересня російські окупанти завдали ракетного обстрілу по Миколаєву.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
"Сьогодні після опівночі Миколаїв зазнав обстрілів. Одна з ракет влучила у двір приватного будинку. Там повністю зруйнована господарська споруда, у кількох житлових будинках вибиті вікна, двері, понівечена покрівля. На щастя, ніхто із мешканців не постраждав", - зазначив він.
Також на одній із ділянок пошкоджено близько 300 метрів контактного дроту трамвайної мережі.
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