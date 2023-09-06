08:59 18 серпня Київ, Україна

Центр національного спротиву повідомляє, що перед головним колабораціоністом регіону – Леонідом Пасічником – було поставлено завдання примусово паспортизувати всіх дітей віком 14-18 років до 1 жовтня.



Для цього в регіон прибули "спостерігачі" з москви, які мають на меті запровадити низку заходів та перевірити їхнє виконання.



До кожного із захоплених районів буде направлено комісію, яка шукатиме підлітків без паспорта ворога.



До цього буде залучено російських "волонтерів" із кремлівських молодіжних рухів, які здійснюватимуть обхід будинків.



Дітям пропонують за отримання паспорта безкоштовний відпочинок, а також погрожують їхнім батькам відсутністю соціальних виплат чи недопущенням дитини до навчання.