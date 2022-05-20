Російські загарбники зруйнували пляжний туалет в Одесі

Російські військові зруйнували пляжний туалет внаслідок ракетного удару по Одещині.
Про це написала Одеська міськрада у Telegram.
Зазначається, що 20 травня російські війська завдали по Одеській області ракетного удару із застосуванням авіації.
Уточнюється, що зруйновано пляжний туалет на півдні області.
Постраждалих нема.
Зазначається, що 20 травня російські війська завдали по Одеській області ракетного удару із застосуванням авіації.
Уточнюється, що зруйновано пляжний туалет на півдні області.
Постраждалих нема.
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