Російські загарбники зруйнували пляжний туалет в Одесі

16:20 20 травня Київ, Україна

Російські військові зруйнували пляжний туалет внаслідок ракетного удару по Одещині.

Про це написала Одеська міськрада у Telegram.



Зазначається, що 20 травня російські війська завдали по Одеській області ракетного удару із застосуванням авіації.



Уточнюється, що зруйновано пляжний туалет на півдні області.



Постраждалих нема.