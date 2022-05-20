Російські загарбники зруйнували пляжний туалет в Одесі

16:20 20 травня Київ, Україна

Російські військові зруйнували пляжний туалет внаслідок ракетного удару по Одещині.

 
Про це написала Одеська міськрада у Telegram.

Зазначається, що 20 травня російські війська завдали по Одеській області ракетного удару із застосуванням авіації.

Уточнюється, що зруйновано пляжний туалет на півдні області.

Постраждалих нема.