Російські загарбники пошкодили 28 цивільних об'єктів на Донеччині

12:38 05 вересня Київ, Україна

У Донецькій області за добу війська росії зруйнували і пошкодили 28 цивільних об'єктів, 22 з яких - житлові будинки.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.



Зазначається, що за добу війська росії здійснили 11 атак на міста та села. Є загиблі та поранені.



Завдано ударів по Авдіївці, Бахмуту, Красногорівці, Кураховому, Слов'янську, Парасковиці та Тоненькому.



Окупанти обстрілювали Донбас ракетами, вели вогонь з реактивних систем залпового вогню Град, Ураган, артилерії.



В результаті зруйновано та пошкоджено 28 цивільних об'єктів - 22 житлові будинки, трансформаторну підстанцію, гаражі, залізничну колію.



За фактами порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.



Також повідомляється, що на Донеччині за добу евакуйовано ще 214 осіб. Всього з початку обов'язкової евакуації – понад 13 700 осіб, серед яких 2304 дитини та 615 людей з інвалідністю.