Російські загарбники обстріляли Курахівську громаду та атакували Авдіївку

За останні 24 години на Донеччині російські загарбники здійснили сім обстрілів по Курахівській громаді, а також вранці ракетний удар завдали по Авдіївці, що призвело до загибелі мирних жителів.
Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко через свій канал у Телеграмі.
Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко через свій канал у Телеграмі.
Він зазначив, що на Волноваському напрямку під обстрілами опинилося село Шевченка в Комарській територіальній громаді, але вдалося уникнути жертв та руйнувань.
На Горлівському напрямку одна людина загинула у Торецькій Лиманській громаді. У цій же громаді постраждали п'ять будинків. Було пошкоджено багатоповерхову будівлю в Часовоярській громаді та приватний будинок у Никифорівці Соледарській громаді.
На Лисичанському напрямку одна людина загинула у Лиманській громаді села Торське. Крім того, було зруйновано будинок у Званівці, повідомив Кириленко.
На Горлівському напрямку одна людина загинула у Торецькій Лиманській громаді. У цій же громаді постраждали п'ять будинків. Було пошкоджено багатоповерхову будівлю в Часовоярській громаді та приватний будинок у Никифорівці Соледарській громаді.
На Лисичанському напрямку одна людина загинула у Лиманській громаді села Торське. Крім того, було зруйновано будинок у Званівці, повідомив Кириленко.
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