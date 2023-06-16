Російські загарбники обстріляли Курахівську громаду та атакували Авдіївку

12:00 07 червня Київ, Україна

За останні 24 години на Донеччині російські загарбники здійснили сім обстрілів по Курахівській громаді, а також вранці ракетний удар завдали по Авдіївці, що призвело до загибелі мирних жителів.



Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко через свій канал у Телеграмі.

"На Донецькому напрямку російські війська здійснили 7 обстрілів по населених пунктах Курахівської громади, включаючи Курахове, Курахівку, Гостро та Острівське.. Поодинокі обстріли також були зафіксовані в Очеретинській громаді. Вранці Авдіївка зазнала ракетного обстрілу", - написав глава області.

Він зазначив, що на Волноваському напрямку під обстрілами опинилося село Шевченка в Комарській територіальній громаді, але вдалося уникнути жертв та руйнувань.



На Горлівському напрямку одна людина загинула у Торецькій Лиманській громаді. У цій же громаді постраждали п'ять будинків. Було пошкоджено багатоповерхову будівлю в Часовоярській громаді та приватний будинок у Никифорівці Соледарській громаді.



На Лисичанському напрямку одна людина загинула у Лиманській громаді села Торське. Крім того, було зруйновано будинок у Званівці, повідомив Кириленко.

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