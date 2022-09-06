Російські загарбники накрили вогнем Кривий Ріг

09:54 06 вересня Київ, Україна

Вранці 6 вересня російські війська вдарили ракетами по місту Кривий Ріг.

 
Про це повідомив керівник воєнної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
 
О 08:13 Вілкул повідомив: "Ракетні удари по Кривому Рогу".
 
Буквально перед тим він повідомив, що вночі по Криворізькому району обстрілів не було.

Повітряна тривога у вівторок зранку була оголошена по всій Україні. На Дніпропетровщині вона тривала півтори години, з 07:02 до 08:32.

Криворізький телеканал "Перший міський" повідомляє, що на місці ракетного удару в Кривому Розі вирує масштабна пожежа.