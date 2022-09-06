Російські загарбники накрили вогнем Кривий Ріг

Вранці 6 вересня російські війська вдарили ракетами по місту Кривий Ріг.
Про це повідомив керівник воєнної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Буквально перед тим він повідомив, що вночі по Криворізькому району обстрілів не було.
Повітряна тривога у вівторок зранку була оголошена по всій Україні. На Дніпропетровщині вона тривала півтори години, з 07:02 до 08:32.
Криворізький телеканал "Перший міський" повідомляє, що на місці ракетного удару в Кривому Розі вирує масштабна пожежа.
Повітряна тривога у вівторок зранку була оголошена по всій Україні. На Дніпропетровщині вона тривала півтори години, з 07:02 до 08:32.
Криворізький телеканал "Перший міський" повідомляє, що на місці ракетного удару в Кривому Розі вирує масштабна пожежа.
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