Російські воїни почали грабувати пенсійні відділення

14:54 14 квітня Київ, Україна

Російські військові у тимчасово окупованому Мелітополі викрали в «Укрпошти» гроші, призначені на виплату пенсій, допомогу та субсидії літнім громадянам та особам серед вразливих верств населення, які потребують підтримки від держави.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.



Вона зазначила, що війська рф, зазіхнувши на пенсійні та соціальні кошти, що належать громадянам, порушили їхнє право на мирне володіння своїм майном і залишили українців без засобів для існування, спровокувавши гуманітарну кризу на окупованих територіях.



«Заволодіння будь-яким майном без згоди його власника для особистого користування є мародерством, що, згідно з Римським статутом міжнародного кримінального суду, є військовим злочином. Будь-яка особа, яка вчинила таку дію, несе відповідальність і має бути покарана», – наголосила омбудсмен.



Вона закликала Координатора ООН із кризової ситуації в Україні та Міжнародний Комітет Червоного хреста забезпечити надання гуманітарної допомоги жителям окупованих територій, які опинилися на межі гуманітарної катастрофи – зокрема, міста Мелітополь. Крім того, Денисова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму з проханням взяти до уваги ці факти порушень прав людини.



Додамо, що мер Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, що пограбування сталося «наведенням» самопроголошеного мера Галини Данильченко.