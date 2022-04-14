Російські воїни почали грабувати пенсійні відділення

Російські військові у тимчасово окупованому Мелітополі викрали в «Укрпошти» гроші, призначені на виплату пенсій, допомогу та субсидії літнім громадянам та особам серед вразливих верств населення, які потребують підтримки від держави.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
Вона зазначила, що війська рф, зазіхнувши на пенсійні та соціальні кошти, що належать громадянам, порушили їхнє право на мирне володіння своїм майном і залишили українців без засобів для існування, спровокувавши гуманітарну кризу на окупованих територіях.
«Заволодіння будь-яким майном без згоди його власника для особистого користування є мародерством, що, згідно з Римським статутом міжнародного кримінального суду, є військовим злочином. Будь-яка особа, яка вчинила таку дію, несе відповідальність і має бути покарана», – наголосила омбудсмен.
Вона закликала Координатора ООН із кризової ситуації в Україні та Міжнародний Комітет Червоного хреста забезпечити надання гуманітарної допомоги жителям окупованих територій, які опинилися на межі гуманітарної катастрофи – зокрема, міста Мелітополь. Крім того, Денисова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму з проханням взяти до уваги ці факти порушень прав людини.
Додамо, що мер Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, що пограбування сталося «наведенням» самопроголошеного мера Галини Данильченко.
Вона зазначила, що війська рф, зазіхнувши на пенсійні та соціальні кошти, що належать громадянам, порушили їхнє право на мирне володіння своїм майном і залишили українців без засобів для існування, спровокувавши гуманітарну кризу на окупованих територіях.
«Заволодіння будь-яким майном без згоди його власника для особистого користування є мародерством, що, згідно з Римським статутом міжнародного кримінального суду, є військовим злочином. Будь-яка особа, яка вчинила таку дію, несе відповідальність і має бути покарана», – наголосила омбудсмен.
Вона закликала Координатора ООН із кризової ситуації в Україні та Міжнародний Комітет Червоного хреста забезпечити надання гуманітарної допомоги жителям окупованих територій, які опинилися на межі гуманітарної катастрофи – зокрема, міста Мелітополь. Крім того, Денисова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму з проханням взяти до уваги ці факти порушень прав людини.
Додамо, що мер Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, що пограбування сталося «наведенням» самопроголошеного мера Галини Данильченко.
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