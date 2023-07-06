Російські збройні сили атакували Сумську область

12:24 06 липня Київ, Україна

На Сумщині вночі відбулися обстріли трьох прикордонних громад з боку російських збройних сил. Окупанти використовували міномети та автоматичні гранатомети.



Цю інформацію озвучили представники Сумської обласної державної адміністрації у своєму повідомленні у Телеграмі.

"Протягом ночі та ранку було зафіксовано три обстріли кордону російськими військами. Всього було зафіксовано 25 вибухів. Громади Краснопільська, Хотинська та Юнаківська зазнали обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, гранатометний обстріл (з використанням автоматичного гранатомета) було здійснено по Юнаківській громаді, де було зафіксовано 15 вибухів.

"Хотинська громада: ворог атакував із міномета (2 вибухи). Краснопільська громада: стався мінометний обстріл (8 вибухів)", - повідомляється в документі.

На цей момент не надійшло інформації про людські жертви або руйнування цивільної інфраструктури, повідомили у Відділі внутрішніх справ Сумської області.