Російські збройні сили атакували Сумську область

На Сумщині вночі відбулися обстріли трьох прикордонних громад з боку російських збройних сил. Окупанти використовували міномети та автоматичні гранатомети.
Цю інформацію озвучили представники Сумської обласної державної адміністрації у своєму повідомленні у Телеграмі.
Цю інформацію озвучили представники Сумської обласної державної адміністрації у своєму повідомленні у Телеграмі.
Згідно з інформацією, гранатометний обстріл (з використанням автоматичного гранатомета) було здійснено по Юнаківській громаді, де було зафіксовано 15 вибухів.
На цей момент не надійшло інформації про людські жертви або руйнування цивільної інфраструктури, повідомили у Відділі внутрішніх справ Сумської області.
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