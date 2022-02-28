Російські війська захопили Бердянськ

Бердянський район окуповано. Про це повідомила Бердянська районна державна адміністрація.
Нині ворожа техніка спостерігається у різних громадах.
З вечора місцеві жителі Осипенківської громади повідомляли про «рейди» окупантів домами у пошуках телефонів.
У Бердянську під час операції із захоплення міста постраждали двоє людей: один убитий, другий поранений. За наявною інформацією, постраждалі – охоронці підприємства «Бердянські жниварки».
Бердянський відділ поліції розформовано.
Міська влада відмовилася від співпраці з окупантами.
Частина комунальних служб працює.
Міський транспорт зупинився.
Вночі місцеві жителі фіксували переміщення техніки містом. Вранці в Осипенківській громаді також розпочався рух.
У громадах періодичні проблеми із зв'язком.
Нині ворожа техніка спостерігається у різних громадах.
З вечора місцеві жителі Осипенківської громади повідомляли про «рейди» окупантів домами у пошуках телефонів.
У Бердянську під час операції із захоплення міста постраждали двоє людей: один убитий, другий поранений. За наявною інформацією, постраждалі – охоронці підприємства «Бердянські жниварки».
Бердянський відділ поліції розформовано.
Міська влада відмовилася від співпраці з окупантами.
Частина комунальних служб працює.
Міський транспорт зупинився.
Вночі місцеві жителі фіксували переміщення техніки містом. Вранці в Осипенківській громаді також розпочався рух.
У громадах періодичні проблеми із зв'язком.
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