Російські війська захопили Бердянськ

08:08 28 лютий Київ, Україна

Бердянський район окуповано. Про це повідомила Бердянська районна державна адміністрація.

Нині ворожа техніка спостерігається у різних громадах.

З вечора місцеві жителі Осипенківської громади повідомляли про «рейди» окупантів домами у пошуках телефонів.

У Бердянську під час операції із захоплення міста постраждали двоє людей: один убитий, другий поранений. За наявною інформацією, постраждалі – охоронці підприємства «Бердянські жниварки».

Бердянський відділ поліції розформовано.

Міська влада відмовилася від співпраці з окупантами.

Частина комунальних служб працює.

Міський транспорт зупинився.

Вночі місцеві жителі фіксували переміщення техніки містом. Вранці в Осипенківській громаді також розпочався рух.

У громадах періодичні проблеми із зв'язком.