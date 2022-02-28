Російські війська захопили Бердянськ

08:08 28 лютий Київ, Україна

Бердянський район окуповано. Про це повідомила Бердянська районна державна адміністрація.



Нині ворожа техніка спостерігається у різних громадах.



З вечора місцеві жителі Осипенківської громади повідомляли про «рейди» окупантів домами у пошуках телефонів.



У Бердянську під час операції із захоплення міста постраждали двоє людей: один убитий, другий поранений. За наявною інформацією, постраждалі – охоронці підприємства «Бердянські жниварки».



Бердянський відділ поліції розформовано.



Міська влада відмовилася від співпраці з окупантами.



Частина комунальних служб працює.



Міський транспорт зупинився.



Вночі місцеві жителі фіксували переміщення техніки містом. Вранці в Осипенківській громаді також розпочався рух.



У громадах періодичні проблеми із зв'язком.