Російські війська випустили вночі ударні дрони, всі були збиті - Генштаб

09:39 23 травня Київ, Україна

У ніч на 23 травня російський агресор спробував атакувати Україну, випустивши 4 ударні дрони Shahed, але вони були збиті.



За останні 24 години завдано 20 ракетних ударів, як повідомили з Генерального штабу Збройних сил України.



Попередня інформація вказує на те, що ворожа армія задіяла до чотирьох дронів Shahed для атак, але всі вони були збиті.



Протягом доби противник здійснив 20 ракетних ударів по містах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей, використовуючи крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети Іскандер-М та зенітні керовані ракети із С-300.



Також було зафіксовано 48 авіаційних ударів, включаючи використання іранських ударних БПЛА Shahed, а також близько 90 обстрілів реактивними системами залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктів.



Внаслідок цих атак постраждали мирні жителі, житлові багатоквартирні та приватні будинки, дитячий садок та інша цивільна інфраструктура.