Російські війська, що воюють в Україні, застосовують заборонені протипіхотні міни - HRW

16:49 30 березня Київ, Україна

Російські війська, що воюють в Україні, застосували заборонені протипіхотні міни на сході Харківської області, повідомила правозахисна організація Human Rights Watch (HRW).

Протипіхотні міни були виявлені українськими фахівцями зі знешкодження боєприпасів 28 березня 2022 року. У Human Rights Watch заявляють, що такі міни є у розпорядженні росії: вони можуть вбивати та поранити людей у радіусі 16 метрів. Україна не має цього типу наземних мін або системи їхньої доставки.

"Країни всього світу повинні рішуче засудити використання росією заборонених протипіхотних наземних мін в Україні", - сказав Стів Гуз, директор з озброєнь HRW. «Ця зброя не робить відмінностей між комбатантами та цивільними особами та залишає смертоносну спадщину на довгі роки».

Міжнародний договір про заборону мін 1997 року повністю забороняє використання, виробництво, накопичення та передачу протипіхотних мін. Росія не входить до 164 країн, що приєдналися до договору.



Однак це нове застосування протипіхотних мін знаменує собою рідкісну обставину, коли країна, яка не є учасником Договору про заборону мін 1997 року, застосовує цю зброю біля учасника договору. Україна підписала договір про заборону 24 лютого 1999 р. та стала державою-учасницею 1 червня 2006 р.



Міна, що використовується в росії, являє собою недавно розроблений тип під назвою ПОМ-3, також відомий як «Медальйон», який оснащений сейсмічним датчиком для виявлення людини, що наближається, і викиду заряду вибухової речовини в повітря. Відповідно до наявної у відкритому доступі обмеженої інформації про цю міну, подальша детонація заряду та металевих уламків може призвести до смерті та травм у радіусі 16 метрів.



Повідомляється, що ПОМ-3 оснащений пристроєм самознищення, який знищує міну через певний час, наприклад, через кілька годин або днів після розгортання.



Очевидно, міни було доставлено ракетами, випущеними зі спеціально сконструйованих наземних пускових установок.



Відповідно до звіту Landmine Monitor 2021, спеціалізована реактивна мінна установка ІСДМ «Землеробство-I», яка доставляє міни ПОМ-3 на відстань від 5 до 15 кілометрів, вперше з'явилася під час щорічних російських військових навчань у 2021 році. Протитранспортні міни також можуть встановлюватися пусковою установкою ISDM. ПОМ-3 може бути розсіяна з близької відстані іншими типами автомобільних пускових установок.



У листопаді 2020 року росія заявила Генеральній Асамблеї ООН, що «поділяє цілі договору та підтримує мир, вільний від мін», але розглядає протипіхотні міни «як ефективний спосіб забезпечення безпеки кордонів росії».



HRW зафіксувала використання протипіхотних мін радянського/російського походження більш ніж у 30 країнах, у тому числі в Сирії (2011–2019 рр.), Україні (2014–2015 рр.) та Лівії (2020 р.), які часто збігаються з російською військовою присутністю як стороною у цих конфліктах.