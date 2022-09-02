Російські війська у Мелітополі шукають партизанів

11:49 22 серпня Київ, Україна

У Мелітополі з самого ранку окупанти лютують – шукають партизанів. Обшуки, за повідомленням місцевих жителів, відбуваються у північній частині міста.

 
Про це повідомляють ЗМІ.

Як повідомляють мелітопольці, до дворів під'їжджає білий седан без номерів. Традиційно окупанти у супроводі "поліціянтів" вламуються в будинки. За попередніми даними, вже відвезли чотирьох людей.
 
"Не виключено, що показові затримання готують до 24 серпня – Дня Незалежності України. Оскільки росія - архаїчна країна, у її керівників усі дії прив'язані до "сакральних дат", – йдеться у повідомленні.