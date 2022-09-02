Російські війська у Мелітополі шукають партизанів

У Мелітополі з самого ранку окупанти лютують – шукають партизанів. Обшуки, за повідомленням місцевих жителів, відбуваються у північній частині міста.
Про це повідомляють ЗМІ.
Як повідомляють мелітопольці, до дворів під'їжджає білий седан без номерів. Традиційно окупанти у супроводі "поліціянтів" вламуються в будинки. За попередніми даними, вже відвезли чотирьох людей.
Як повідомляють мелітопольці, до дворів під'їжджає білий седан без номерів. Традиційно окупанти у супроводі "поліціянтів" вламуються в будинки. За попередніми даними, вже відвезли чотирьох людей.
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