Російські війська у Маріуполі вбили людей більше, ніж фашисти у Другу світову

Від звірства російських окупантів у захоплених містах жахнувся весь світ. Але те, що зробила путінська орда в обложеному Маріуполі, перевершило навіть злочини німецьких фашистів під час Другої світової війни. За два місяці окупації російські війська вбили у Маріуполі більше мешканців, ніж німці за два роки у Другу світову війну. Про це заявив мер міста Вадим Бойченко у ефірі телемарафону.
За даними Бойченка, з початку війни російські загарбники насильно вивезли на територію країни-агресора понад 40 тисяч людей – стільки вивезли фашисти за всі роки Другої світової.
Як повідомлялося, напередодні з Азовсталі в Маріуполі вдалося евакуювати 20 жінок та дітей. Їх домовилися вивезти до Запоріжжя.
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