Російські війська у Маріуполі вбили людей більше, ніж фашисти у Другу світову

08:28 01 травня Київ, Україна

Від звірства російських окупантів у захоплених містах жахнувся весь світ. Але те, що зробила путінська орда в обложеному Маріуполі, перевершило навіть злочини німецьких фашистів під час Другої світової війни. За два місяці окупації російські війська вбили у Маріуполі більше мешканців, ніж німці за два роки у Другу світову війну. Про це заявив мер міста Вадим Бойченко у ефірі телемарафону.

"За два роки фашисти вбили в Маріуполі 10 тисяч мирного населення. А російські окупанти за два місяці - понад 20 тисяч маріупольців.. Це один із найстрашніших геноцидів мирного населення у сучасній історії. Армія РФ цілеспрямовано та безжально знищує наше місто та його мешканців", - сказав він.

За даними Бойченка, з початку війни російські загарбники насильно вивезли на територію країни-агресора понад 40 тисяч людей – стільки вивезли фашисти за всі роки Другої світової.

Як повідомлялося, напередодні з Азовсталі в Маріуполі вдалося евакуювати 20 жінок та дітей. Їх домовилися вивезти до Запоріжжя.