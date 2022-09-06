Російські війська тричі обстріляли Нікопольщину з "Градів" - ОВА

09:04 06 вересня Київ, Україна

У ніч на 6 вересня окупанти тричі обстріляли Нікопольщину з "Градів", зокрема, був приліт по житловому кварталу, двох людей госпіталізовано.



Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Медики оцінюють стан поранених як середньої тяжкості.



Крім того, у місті пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйновано. Ворожі снаряди влучили по дитячому садку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. Понівечені авто, кілька газопроводів, лінії електропередач - без світла понад 2 тисячі сімей.



У Марганецькій громаді обійшлось без постраждалих та руйнувань.