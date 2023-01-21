Російські війська здійснили 166 обстрілів Запорізької області: є жертви

Окупанти обстріляли Гуляйполе та Оріхів Запорізької області, є жертви. Про це 21 січня повідомив голова ОВ Олександр Старух.

За його словами, минулої доби російські снаряди накрили 21 місто та селище Запорізької області. Загалом окупанти здійснили 166 обстрілів, 18 будинків зруйновано.

"Вчора в Гуляйполі під час ворожого обстрілу загинула жінка. Внаслідок обстрілу Орєхова горіло приміщення кінотеатру, двоє цивільних зазнали поранень", - зазначив глава ОВА.

Нагадаємо, днями Запорізька область пережила "рекордну" кількість атак. Протягом доби окупанти здійснили 224 обстріли за 21 населеним пунктом регіону.

Також повідомлялося, що під час ранкового обстрілу Вовчанська 21 січня снаряд Росії потрапив у будинок, є загибла, поранена дитина. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

За його словами, загинула жінка 60 років.